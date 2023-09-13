Песков рассказал о планах по итогам встречи Путина и Ким Чен Ына

Пресс-секретарь российского президента, Дмитрий Песков, объявил, что на встрече между Президентом России, Владимиром Путиным, и председателем КНДР, Кимом Чен Ыном, не планируется подписывать какие-либо официальные документы, как было сообщено агентством ТАСС. Он коротко и однозначно ответил на вопрос о возможности подписания документов: "Нет".

реклама

На этих переговорах Ким Чен Ын выразил приоритетность отношений с Россией для Северной Кореи и выразил надежду на то, что встреча с Путиным поможет укрепить отношения между двумя странами.

Лидер КНДР прибыл в Россию 12 сентября на бронепоезде и провел встречу с Президентом Путиным, в ходе которой обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, торгово-экономических связей и культурного обмена.