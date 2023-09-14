Болгария изменила решение по импорту украинского зерна

Болгария пересмотрела свою политику и сняла запрет на импорт украинского зерна. Это решение было объявлено в совместной инициативе трех политических сил: коалиции "Продолжим перемены — Демократическая Болгария," партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" под руководством бывшего премьер-министра Бойко Борисова и партии "Движение за права и свободы," представляющей интересы турецкого меньшинства.

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Это решение выразило солидарность Болгарии с Украиной и призвано гарантировать мировую продовольственную безопасность. Согласно новой политике, после 15 сентября Болгария больше не будет поддерживать запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины. Этот ход также ограждает правительство от ответственности за такое решение, что облегчит положение премьер-министра Николая Денкова и предотвратит возможное давление со стороны производителей зерна.

Ранее Европейский союз продлил ограничения на ввоз украинского зерна в некоторых из своих стран-членов с 15 сентября до конца 2023 года, вызвав резкую реакцию Министерства иностранных дел Украины, которое назвало это решение крайне неприемлемым.