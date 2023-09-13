Правительство Японии ушло в отставку

Полный состав правительства Японии подал свои заявления об отставке. Этот шаг был инициирован премьер-министром Фумио Кисидой, как сообщает агентство Kyodo, что подчеркивает значимость данного решения.

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Теперь Фумио Кисида собирается провести встречу с лидером Комэйто, партнером по Либерально-демократической партии в правящей коалиции, чтобы обсудить формирование нового кабинета. Ожидается, что новое правительство получит официальное утверждение от императора Японии Нарухито на специальной церемонии.

Изменения коснуться 13 из 19 министров в новом кабинете, и удивительно то, что 11 из них впервые займут свои должности. Более того, в данном кабинете будут назначены пять женщин, что устанавливает новый рекорд и сравнивается с составом правительства Синдзо Абэ.

Стремление Фумио Кисиды обновить состав кабинета было известно еще осенью 2021 года, и это решение подчеркивает его настойчивость в выполнении данной задачи.