Песков прокомментировал предупреждение США в адрес КНДР по продаже оружия

Россия придерживается своих интересов в контексте двусторонних отношений и не оценивает заявления, поступающие из Соединенных Штатов. Эта позиция была объявлена пресс-секретарем президента Российской Федерации, Дмитрием Песковым, как сообщает информационное агентство ТАСС.

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Этот комментарий был дан в связи с предупреждением американской администрации Северной Корее о возможных последствиях сотрудничества с Россией в области поставок оружия. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия стремится развивать взаимоотношения со своими соседями и руководствуется их интересами. "Мы ориентируемся исключительно на взаимные выгоды наших двух стран," - подчеркнул он.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Соединенных Штатов, Джон Кирби, предупредил о возможных последствиях для Северной Кореи, если она будет сотрудничать с Россией в области поставок оружия. Вместе с тем он отметил, что в данный момент Соединенные Штаты не активно обсуждают этот вопрос со своими ключевыми союзниками.