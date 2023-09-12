Замглавы МИД Руденко заявил, что Россия захотела назначить посла в Японию
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Российская Федерация выразила желание назначить нового посла в Японию. Эту информацию огласил Андрей Руденко, заместитель главы Министерства Иностранных Дел РФ, как сообщает агентство РИА Новости.
Подробности будущего назначения посланника были затронуты дипломатом в ходе Восточного экономического форума 2023 года. Однако он предпочел не делать комментарии относительно конкретного кандидата на должность посла до завершения процесса согласования.
Следует отметить, что 9 сентября Президент Украины, Владимир Зеленский, объявил о встрече с Министром Иностранных Дел Японии, Хаяси Есимасой, который совершил официальный визит в Киев.
В июне текущего года, Премьер-министр Японии, Фумио Кисида, огласил решение Токио выделить Киеву пять миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи в связи с последствиями разрушения Каховской гидроэлектростанции, что привело к затоплению населенных пунктов. Помощь будет доставлена пострадавшим через международные организации.
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