Российская Федерация выразила желание назначить нового посла в Японию. Эту информацию огласил Андрей Руденко, заместитель главы Министерства Иностранных Дел РФ, как сообщает агентство РИА Новости.

Подробности будущего назначения посланника были затронуты дипломатом в ходе Восточного экономического форума 2023 года. Однако он предпочел не делать комментарии относительно конкретного кандидата на должность посла до завершения процесса согласования.

Следует отметить, что 9 сентября Президент Украины, Владимир Зеленский, объявил о встрече с Министром Иностранных Дел Японии, Хаяси Есимасой, который совершил официальный визит в Киев.

В июне текущего года, Премьер-министр Японии, Фумио Кисида, огласил решение Токио выделить Киеву пять миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи в связи с последствиями разрушения Каховской гидроэлектростанции, что привело к затоплению населенных пунктов. Помощь будет доставлена пострадавшим через международные организации.