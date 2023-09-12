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Шведский аналитик Берн предрек масштабный конфликт из-за ненависти Запада к РФ

В Швеции предрекли масштабный конфликт из-за ненависти Запада к России
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Шведский аналитик Ларс Берн прогнозирует начало обширного конфликта, спровоцированного усилением антироссийских настроений на Западе, как отмечает информационный источник swebbTV.

По его оценке, западные политические деятели охвачены страстью и негодованием по отношению к России. "Это превращается в настоящую войну, однако это скрытая борьба между Россией и НАТО, в которой альянс манипулирует несчастным украинским народом в своих интересах. Это настолько нравственно неприемлемо, насколько только возможно," - подчеркнул он.

Берн утверждает, что даже в случае полномасштабного конфликта, российская армия выйдет победительницей благодаря своему превосходству в промышленной мощности над западными соперниками.

Ранее бывший офицер Вооруженных Сил США, Дэниел Дэвис, заявил, что большинство влиятельных чиновников США и НАТО уверены, что чем длительнее продлится конфликт на Украине, тем ближе к желаемому результату для Запада: ослаблению России. По его словам, Запад сделал ошибку в оценке и пересмотрел нарастающее влияние России в процессе продолжающейся специальной военной операции на Украине.

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