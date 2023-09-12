В США указали на давление со стороны Украины ради поставок ATACMS.

Украина активно дипломатически воздействует на Соединенные Штаты с целью добиться одобрения поставки высокоточных дальнобойных ракет ATACMS в контексте предстоящей Генеральной Ассамблеи ООН, назначенной на 19-26 сентября в Нью-Йорке. Эта информация была опубликована американской газетой Politico, с упоминанием ссылок на собственные источники.

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Издание также подчеркнуло, что власти в Киеве ожидают сообщений о перспективах поставок, особенно после прибытия в Нью-Йорк президента Украины Владимира Зеленского. Также оно выделило тот факт, что интенсивные дебаты по вопросу ATACMS продолжаются внутри администрации США.

Примечательно, что 10 сентября Financial Times, ссылаясь на свои собственные источники, информировала о возможности положительного решения американского лидера Джо Байдена по поставке ракетного комплекса ATACMS Вооруженным силам Украины в ближайшем будущем. Мэттью Миллер, главный представитель пресс-службы Государственного департамента США, подчеркнул, что позиция Вашингтона по этим возможным поставкам остается неизменной.