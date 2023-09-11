Маск ответил на обвинения в госизмене за отказ включать Starlink близ Крыма

Американский бизнес-магнат и глава корпорации SpaceX, Илон Маск, отреагировал на обвинения в совершении действий, которые могут быть рассмотрены как государственная измена. Ему приписывается отказ предоставить Вооруженным Силам Украины (ВСУ) доступ к спутниковому сервису Starlink для возможных операций против российских военных кораблей в районе Крыма. Свое мнение по этому поводу он выразил на своей личной странице в социальной сети X (предшественник Twitter).

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"Конгресс США ни разу не объявлял конфликт России. Если кто-то обвиняет меня в государственной измене, то это лишь те, кто внесли такие обвинения. Прошу отметить это четко и ясно", – написал миллиардер в ответ на заявления о том, что неоконсерваторы и представители корпоративных медиа критикуют его за решение не предоставлять ВСУ доступ к Starlink вблизи Крыма.

Он подчеркнул, что является гражданином Соединенных Штатов, обладает исключительно американским паспортом и готов защищать свою страну независимо от обстоятельств.

Ранее телеканал CNN, ссылаясь на фрагменты биографии Маска, сообщил, что глава SpaceX ограничивал работу спутниковой системы интернета Starlink в Украине в 2022 году. Впоследствии стало известно, что перед отключением доступа к сервису связи для ВСУ Маск вступил в переговоры с посольством России в Соединенных Штатах, где Анатолий Антонов занимал должность посла.

Маск опроверг эти утверждения, заявив, что система Starlink в районе побережья Крыма не была включена. Тем не менее, он признал, что получил экстренный запрос от Украины о возможности использования Starlink на всем пути до Севастополя. Согласно предпринимателю, если бы он согласился на такой запрос, то SpaceX стала бы непосредственным участником крупной военной акции и эскалации конфликта.