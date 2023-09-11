Захарова: Россия требует извинений от Франции в адрес своего журналиста
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Дипломаты России потребовали от Франции официальных извинений в связи с событиями, произошедшими на саммите G20 в Нью-Дели, Индия. На пресс-конференцию президента Франции, Эмманюэля Макрона, не был допущен журналист из России, что вызвало негодование российских властей. Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, подчеркнула это в своем Telegram-канале.
Захарова дополнила, что журналистке Екатерине Надольской, работающей на Федеральном новостном информационном портале Russia News, был отказано в доступе на мероприятие, и даже была попытка уничтожить ее телефон. Причиной такой дискриминации стало явное утверждение представителя французской пресс-службы, что это связано с российской принадлежностью журналистки.
Захарова подчеркнула, что Россия не собирается игнорировать проявление дискриминации и нарушение принципов демократии. События также рассматриваются как акт расизма и агрессивного национализма, так как они связаны с дискриминацией национального признака. По мнению Захаровой, такая политика, сопровождаемая ложью, высокомерием и чувством исключительности, в конечном итоге может навредить инициаторам этой политики.
Ранее Сергей Рябков, заместитель главы МИД России, сообщил, что некоторые члены российской делегации не получили визы для участия в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН, запланированных на сентябрь в Нью-Йорке.
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