Соединенные Штаты Америки выразили настойчивое требование в срочном открытии гуманитарных коридоров, предназначенных для доставки гуманитарной помощи в Нагорный Карабах. Это важное заявление было сделано Госсекретарем США, Энтони Блинкеном, и получило огласку на официальном веб-ресурсе Государственного Департамента.

В своем заявлении Блинкен выразил глубокую тревогу по поводу быстро ухудшающейся гуманитарной обстановки в регионе Нагорного Карабаха. Он подчеркнул, что гуманитарные грузы находятся недалеко от Лачинского и Агдамского маршрутов и призвал к немедленному и одновременному открытию обоих коридоров с целью обеспечения немедленной доставки неотложных гуманитарных грузов для мужчин, женщин и детей в Нагорном Карабахе.

Согласно данному заявлению, Соединенные Штаты продолжат активно поддерживать усилия Армении и Азербайджана по разрешению неразрешенных вопросов с использованием диалога, стремясь к достижению мира в регионе. Госсекретарь Блинкен также явно подчеркнул, что применение силы для разрешения конфликта считается недопустимым.

Ранее Энтони Блинкен выразил обязательство помочь в разрешении проблем между Арменией и Азербайджаном и сообщил о своей готовности поддержать эти усилия в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении, Николом Пашиняном.