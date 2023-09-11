Лавров не увидел предпосылок для переговоров по ракетам с США

Россия на данный момент не находит обоснованных мотивов для возобновления переговоров с Соединенными Штатами относительно подписания нового соглашения о сокращении стратегического вооружения. Эту позицию выразил министр иностранных дел России, Сергей Лавров, отвечая на вопрос корреспондента из издания "Лента.ру".

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Согласно его высказыванию, в настоящее время не возникает необходимости в начале диалога с Вашингтоном о дополнительных шагах для обеспечения стратегической устойчивости или сокращении числа ракет.

"После истечения срока действия Договора о стратегических вооружениях (ДСНВ) мы будем продолжать соблюдать установленные параметры, прежде всего, в отношении максимального количества соответствующего вооружения", - отметил Лавров.

ДСНВ - это международное соглашение, вступившее в силу между Россией и США в 2010 году. В соответствии с условиями этого соглашения, обе страны обязались сократить свои ядерные арсеналы до 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и стратегических бомбардировщиках, а также до 1550 ядерных боеголовок и 800 пусковых установок.

Важно отметить, что 21 февраля текущего года президент России, Владимир Путин, объявил о временном приостановлении участия России в данном соглашении, что вызвало значительные изменения в международной обстановке.