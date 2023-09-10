Шольц избегал Лаврова на саммите G20 и проявил нежелание общаться с ним.

В первый день саммита G20 в Индии канцлер Германии Олаф Шольц проявил нежелание активного общения с министром иностранных дел России, Сергеем Лавровым. Известный журнал Der Spiegel описал этот момент.

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По информации издания, Олаф Шольц избежал обычного жеста рукопожатия или дружеского приветствия, вызывая вопросы общественности об этой его нестандартной реакции. В своем комментарии к выступлению главы МИД России на первом рабочем заседании саммита канцлер Германии выразил сомнение в серьезности обсуждаемых вопросов, указав, что, возможно, не все в зале их восприняли с должной важностью.

Предварительно на саммите было заявлено об общем отказе лидеров G20 от использования ядерного оружия. Это решение признано ключевым для обеспечения глобальной продовольственной и энергетической безопасности, а также для поддержания финансовой стабильности и стимулирования экономического роста, как подчеркнули участники.