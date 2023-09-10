В Польше назвали причину поддержки Украины — для обеспечения безопасности страны.

Глава комитета по международным вопросам Сейма Польши, Радослав Фогель, разъяснил цели и причины, по которым Варшава выступает на стороне Украины. Своими рассуждениями он поделился в эфире Radio ZET.

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Он подчеркнул, что такой подход обусловлен не только гуманитарными аспектами, но и национальными интересами Польши. В частности, он подчеркнул, что стабильная и независимая Украина важна для обеспечения безопасности страны.

"Мы также видим собственный интерес в этой поддержке. Просто говоря, представляемая Россией Украина, будет иметь определенную угрозу для Польши", - подчеркнул он.

Депутат также добавил, что интересы Польши и ее граждан всегда стоят на первом месте. Он отметил, что Варшава сохранит запрет на импорт зерновой продукции из Украины после 15 сентября, будь то в рамках соглашения с Европейским союзом или в отдельности. Он подчеркнул, что Польша может предложить свою помощь в транзите украинской зерновой продукции, но с учетом своих собственных условий.

Ранее президент Украины, Владимир Зеленский, выразил угрозу подачи иска в арбитраж в случае продления запрета на ввоз украинской зерновой продукции после 15 сентября. Он подчеркнул, что, несмотря на необходимость таких мер, он надеется избежать этой ситуации и готов бороться за интересы Украины и Европы в арбитражных судах, если это будет необходимо.