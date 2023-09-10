Стала известна концентрация трития после сброса воды с «Фукусимы»

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) провело тщательное измерение концентрации трития в воде, выпущенной из Атомной Электростанции «Фукусима-1». Этот акт был недавно подтвержден источником информации - ТАСС.

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Важно отметить, что результаты независимого анализа, проведенного МАГАТЭ вблизи побережья океана, подтвердили предоставленные ранее данными эксплуатанта станции Tokyo Electric Power (TEPCO) и японским Министерством окружающей среды. Эти результаты свидетельствуют о том, что концентрация трития находится в пределах нормы и не представляет опасности.

Помимо этого, специалисты из МАГАТЭ собрали образцы воды в разных точках, находящихся в радиусе трех километров от предполагаемой зоны сброса очищенной воды.

Процесс сброса воды с атомной электростанции начался 24 августа и был осуществлен после тщательной очистки жидкости от 62 различных радионуклидов. Важно отметить, что единственным веществом, которое осталось в воде после очистки, является тритий. Однако японские власти пообещали, что содержание трития в воде будет постепенно разбавляться до того момента, пока не будет соответствовать нормам безопасности. В случае превышения радиационного фона установленных стандартов, сброс жидкости обещают немедленно приостановить.