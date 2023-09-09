Белый дом отругал Клинтон за просьбу к Зеленскому о помощи

В 2021 году Белый дом выразил свои замечания по действиям Хиллари Клинтон, бывшей госсекретаря, связанные с украинской помощью для эвакуации афганских женщин после вывода американских войск из Афганистана. Это событие было освещено в статье The Hill, где приводится ссылка на книгу Франклина Фоэра "Последний политик".

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В соответствии с изложенными данными, у Хиллари Клинтон был список женщин, подвергшихся бы риску после прихода "Талибана" в Афганистан. Она обратилась к эмиру Катара с просьбой о сопровождении автобусов, перевозивших этих женщин через контрольные пункты "Талибана". Помимо этого, она связалась с офисом президента Украины Владимира Зеленского с просьбой помочь пересадить беженцев на военно-транспортный самолет, направляющийся в Киев. Вследствие этих действий ей было вынесено предупреждение, согласно автору книги.

Советник американского президента Джейк Салливан выразил недовольство по поводу действий Хиллари Клинтон, на что она отметила, что не стала бы обращаться к украинским властям, если бы Белый дом сам осуществил подобные действия. Впоследствии она заверила Салливана, что будет согласовывать свои действия с администрацией США, несмотря на то, что уже успела связаться с руководителями других стран, включая премьера Канады Джастина Трюдо и премьера Албании Эди Раму.

Важно отметить, что вывод американских войск из Афганистана начался весной 2021 года. Этот процесс был сопряжен с захватом регионов "Талибаном", и к 15 августа этого года они контролировали столицу страны, Кабул. В ночь на 31 августа США завершили полный вывод своих войск из Афганистана, завершив тем самым свое 20-летнее военное присутствие в этой стране.