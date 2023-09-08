США помогут Словакии укрепить границу с Украиной

США заявили о своем намерении выделить 3,6 миллиона долларов Словакии с целью укрепления пограничных участков с Украиной. Это мероприятие направлено на поддержание безопасности, противодействие контрабанде оружия, наркотиков и незаконному пересечению границы.

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По информации, представленной на сайте посольства Соединенных Штатов в Братиславе, США предоставят не только финансовую поддержку, но и оборудование, а также проведут обучение в течение ближайших двух лет. Особое внимание будет уделено восточной границе Словакии, которая примыкает к Украине.

Американские власти также обязались помочь в учете лиц, пересекающих границу, и предоставят средства для борьбы с различными видами нарушений, включая применение дронов. Финансирование будет осуществляться Государственным департаментом и Департаментом внутренней безопасности США.

Эти шаги направлены на укрепление безопасности региона и сотрудничество между Словакией и Соединенными Штатами. Следует отметить, что подобные инициативы способствуют поддержанию мира и стабильности в этой части мира.

Тем временем, некоторые аналитики высказывают опасения относительно политических изменений в Словакии. Джон Кэмпфнер, в своей статье для The Guardian, поднимает вопрос о возможности того, что Словакия может стать одним из союзников Москвы. На парламентских выборах может победить бывший премьер-министр Роберт Фицо, который, по мнению автора, придерживается пророссийских взглядов.



