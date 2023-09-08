Европейская комиссия выразила недовольство критикой, которую представитель органа в Вене, Мартин Зельмайр, направил в адрес австрийских властей в связи с контрактом на закупку российского газа. Согласно информации, представленной на брифинге источником Die Presse, официальный представитель Еврокомиссии, Балаш Уджвари, высказал свою позицию по этому вопросу.

Зельмайр ранее высказал обоснованные опасения относительно зависимости Австрии от российского газа, отметив, что более половины закупаемого топлива в стране поставляется из России, что, по его мнению, представляет собой "кровавые деньги". После этих заявлений его пригласили на беседу в австрийское дипломатическое ведомство.

Уджвари подчеркнул, что в ближайшее время Зельмайра планируют пригласить в Брюссель для дальнейшего обсуждения текущей ситуации. Он напомнил, что все представители Еврокомиссии должны помнить о своей роли посредников между страной и руководством Евросоюза.

"Слова нашего представителя в Австрии были не только неуместными, но и излишне резкими", - подчеркнул Уджвари.

Заместитель главы Еврокомиссии, Марош Шефчович, ранее назвал полный отказ от российского газа "почти невозможной миссией". По его словам, в прошлом году импорт газа из России в Европу сократился с 150 миллиардов кубометров до менее чем 80 миллиардов кубометров.