В ООН выразили готовность пойти на условия РФ для восстановления зерновой сделки

Организация Объединенных Наций (ООН) выразила готовность обсудить предложения, представленные Россией, с целью восстановления зерновой сделки. Сообщение об этом поступило из источника Bild, который ссылается на письмо Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, адресованное главе Министерства иностранных дел России Сергею Лаврову и доступное изданию.

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По данным издания, в этом письме Генеральный секретарь ООН предложил инициировать «соглашение между секретариатом организации и Россией на основе четырех ключевых принципов», которые могут способствовать восстановлению черноморской инициативы.

Согласно информации Bild, ООН готова рассмотреть вопрос о возвращении российских банков к международной платежной системе SWIFT, обеспечении страховки российских судов от возможных ударов в Черном море со стороны Украины, а также упрощении доступа этих судов к портам Германии и других европейских стран. Также обсуждается вопрос о разблокировании замороженных российских активов в Европе.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул важность зерновой сделки на мировой арене. На пресс-конференции он выразил призыв к восстановлению этой сделки и отметил, что она является одной из приоритетных задач для ООН. Гутерриш также подчеркнул необходимость устранения ограничений, которые в настоящее время существуют в международной торговле.