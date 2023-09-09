Экс-советник Пентагона и признанный эксперт по вопросам безопасности и стратегии, Дуглас Макгрегор, выразил обеспокоенность в интервью немецкому Youtube-каналу Die Weltwoche. В его проницательном анализе он предсказал потенциальное окружение города Харьков российскими вооруженными силами, в случае успешного продвижения последних на востоке Украины. Макгрегор отметил, что текущая динамика событий свидетельствует о медленном движении российских сил на север в восточной Украине, и с большой вероятностью они продолжат двигаться восточнее, затем повернут на север, что может привести к окружению стратегически важного Харькова.

Кроме того, Макгрегор подчеркнул, что провал контрнаступления Вооруженных сил Украины является результатом хорошо спланированных стратегических действия России, которая использует высокоэффективную систему разведки для выявления и устранения ключевых украинских военных объектов. Это создает серьезные препятствия для эффективного украинского контрнаступления и демонстрирует сложность текущей обстановки.

Ранее опытный экс-разведчик Корпуса морской пехоты США, Скотт Риттер, предостерег Украину от возможных потерь городов Одессы и Харькова в случае отсутствия активных усилий по инициированию мирных переговоров. Его анализ подчеркивает важность стремления Киева к поиску решения конфликта, ибо в противном случае, существует реальная угроза значительных территориальных потерь для Украины.