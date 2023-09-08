США пригрозили санкциями наблюдателям на выборах в новых территориях России

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил готовность применить санкции к международным наблюдателям, которые участвуют в выборах, организованных Россией на новых территориях. Это заявление было распространено агентством "Интерфакс".

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Официальное сообщение Госдепартамента США подчеркнуло, что все лица, даже гипотетически поддерживающие проведение этих выборов России на Украине, включая их участие как "международных наблюдателей", подвергаются возможным санкциям и ограничениям в визовых вопросах.

Блинкен подчеркнул, что США никогда не будут признавать результаты таких выборов.

Ранее представитель Европейского Союза по внешней политике, Петер Стано, назвал эти выборы на новых территориях России нарушением международного права и предупредил о возможности привлечения к ответственности всех вовлеченных лиц.