В США вину за начало конфликта на Украине возложили на ЦРУ и MI6

Конфликт на Украине, начавшийся в 2014 году, стал результатом действий американской ЦРУ и британской MI6, которые содействовали свержению легитимной власти. Это мнение было высказано экс-сенатором США из Вирджинии, Ричардом Блэком, исходя из сообщения РИА Новости.

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Он отметил: "Консерваторы в США осознают, что Россия не инициировала вооруженный конфликт, а он был начат тогда, когда ЦРУ и MI6 помогли свергнуть законное правительство Украины в 2014 году."

Ранее газета Politico предположила, что публикации в западных СМИ о неудачах Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут быть попыткой американских чиновников избежать ответственности за провалы украинской армии. Издание предположило, что "некоторые лица внутри правительства пытаются переложить проблемы Украины на Киев и избежать вины со стороны Вашингтона."