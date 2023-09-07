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NYP: Байден недоволен из-за обращения с ним как с ребенком в администрации
Стало известно о недовольстве Байдена из-за отношения к нему администрации

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Президент США, Джо Байден, выразил своё недовольство обращением администрации к нему. Политик ощутил досаду, поскольку его сотрудники, по его мнению, относились к нему как к ребенку. Эту информацию можно найти в новой книге Франклина Фоера под названием "Последний политик: внутри Белого дома Джо Байдена и борьба за будущее Америки", которую упоминает New York Post.

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Согласно автору, Байден почувствовал раздражение, когда в марте сотрудники администрации стали объяснять его выступление относительно конфликта на Украине. В то время американский лидер стремился завершить свою речь призывом к противодействию авторитаризму, но завершил её таким образом, что это звучало, будто он высказал призыв к свержению президента России, Владимира Путина, сказав: "Ради бога, этот человек не может оставаться у власти", как утверждает Фоер.

Сотрудники Байдена, привыкшие реагировать на комментарии президента, попытались оперативно прояснить это заявление, но сделали это без консультации с ним, что, по мнению автора книги, вызвало недовольство восьмидесятилетнего президента.

"Он осознавал свою ошибку, но был раздражен тем, что его сотрудники создали впечатление, будто им пришлось "убирать за ним". Вместо того, чтобы заставить его нести ответственность за неудачу, они обошли его как младенца, и в разговорах с друзьями он проявлял недовольство", — отмечает Фоер.

Ранее в США высказывались замечания относительно неспособности Байдена убедить американцев в важности поддержки Украины. Обозреватель Newsweek, Йони Михани, указал на неспособность политика объяснить гражданам их общую национальную цель в отношении Украины.

Он привел результаты недавнего опроса CNN, из которых следует, что большинство американцев выступили против санкций со стороны Конгресса в отношении дополнительного финансирования Украины.

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