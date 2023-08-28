В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" министр иностранных дел России, Сергей Лавров, выразил свою точку зрения на различия в стиле коммуникации между западными политиками и российскими. Он подчеркнул, что западные политики и журналисты "работают языком", в то время как российские коллеги ориентированы на конкретные действия и реальные результаты.

Министр подчеркнул, что это наблюдение можно увидеть и в их отношении к глобальным вопросам, включая взаимодействие с странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика). Он выразил мнение, что такой прагматичный подход способствует достижению более конкретных и положительных результатов.

Слова Сергея Лаврова нашли отклик и у его коллег. В начале августа замглавы МИД РФ, Сергей Рябков, также отметил, что страны БРИКС обгоняют государства "Большой семерки" (G7) по доле в мировом ВВП. Он подчеркнул, что расширение числа стран в составе БРИКС будет способствовать их дальнейшему укреплению на мировой арене.