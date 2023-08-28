Глава партии "Комэйто" Японии, Нацуо Ямагути, отменил свой запланированный визит в Китай из-за поднимающихся вопросов о приемлемости этой поездки после аварии на ядерной электростанции "Фукусима-1". Согласно Nikkei, решение об отмене визита связано с тем, что Пекин считает настоящее время неудачным для проведения этой встречи, учитывая текущие отношения между Японией и Китаем, особенно после событий на "Фукусиме-1".

Источники сообщают, что Нацуо Ямагути планировал посетить Китай с 28 по 30 августа и, возможно, даже передать послание от премьер-министра Японии Фумио Кисиды председателю КНР Си Цзиньпину. Однако, по сообщениям из Пекина, они поняли, что в свете происходящего на "Фукусиме-1", сейчас не самое подходящее время для такого визита.

Это решение может также оказать негативное воздействие на планирование ожидаемой встречи руководителей обеих стран, которая, по предварительным данным, планировалась на эту осень.

Ранее, 24 августа, Главное таможенное управление Китая ввело запрет на ввоз морепродуктов из Японии. Такой шаг был предпринят вскоре после начала сброса радиоактивной воды с ядерной электростанции "Фукусима-1".

Эти события могут оказать существенное воздействие на дальнейшие планы взаимодействия между двумя странами и возможность проведения высокоуровневых встреч в ближайшем будущем.