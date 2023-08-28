В США заявили о способности России сдерживать ВСУ бесконечно

Российские вооруженные силы демонстрируют высокую способность к долгосрочному удержанию оборонительных позиций, благодаря значительным ресурсам, как уточнил в своей статье для издания 19FortyFive известный журналист Александр Мотыль.

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По мнению Мотыля, украинская армия сталкивается с ограниченностью ресурсов по сравнению с оппонентом. Он подчеркнул, что ведение длительных боевых действий, нацеленных на истощение, не является выигрышной стратегией для Украины.

В своей статье журналист подчеркнул, что многие аналитики предсказывают неудачу Украины в данном конфликте. Он сделал акцент на неотложной необходимости начать переговоры, так как в противном случае украинские военные продолжат нести значительные потери.

Ранее глава аналитического агентства "СОНАР-2050" Иван Лизан выразил мнение, что Вооруженным силам Украины не удастся прорвать оборонительные линии России. Он пояснил, что уже более двух месяцев украинские военные безуспешно пытаются преодолеть сопротивление российских позиций.