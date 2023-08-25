В ходе трансляции саммита БРИКС в Йоханнесбурге Глава МИД России, Сергей Лавров, поделился своими взглядами на требования, выдвигаемые западными странами в неформальных встречах. Лавров выразил убеждение, что эти требования лишены разумной основы. По мнению Главы МИД, президент России Владимир Путин корректно определил западных политиков как "идеологизированную группу", олицетворяющую себя "небожителями".

Лавров отметил, что такие диалоги, какие происходят в неформальной обстановке, часто лишены логики и смысла. "Мы часто сталкиваемся с такими лицами, их суждения в неформальных обсуждениях, кажется, не несут конструктивности", - сказал Лавров.

Дипломат также подчеркнул, что политика многих европейских стран отражает интересы США, что, по его мнению, наносит ущерб как экономике, так и гражданам этих стран.

Ранее Сергей Лавров поделился своим взглядом на перспективы переговоров между Россией и Западом. Он оценил призывы к переговорам, поступающие со стороны Запада, как "тактическую уловку", направленную на обеспечение Киева оружием и боеприпасами. Дипломат подчеркнул, что такой подход ведет к усугублению конфликта, а не мирному урегулированию.