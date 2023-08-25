Лавров прокомментировал перспективу возобновления зерновой сделки

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва остается скептически настроенной относительно готовности Запада выполнить необходимые условия для возобновления зерновой сделки. В ходе итоговой пресс-конференции саммита БРИКС в Йоханнесбурге, Лавров подчеркнул, что на данный момент нет никаких видимых признаков со стороны Запада. Он также уточнил, что представители Запада лишь выразили готовность обсудить возвращение Россельхозбанка в систему SWIFT в обмен на согласие Москвы не отменять свое подтверждение выполнения условий, установленных украинской стороной, в рамках зерновой сделки.

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Кроме того, стало известно, что 4 сентября в Сочи состоится встреча между президентами Турции и России, Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным. Одной из основных тем обсуждения станет вопрос о возобновлении зерновой сделки.