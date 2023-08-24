Минобороны Турции: альтернативы зерновой сделке нет в повестке

Министерство обороны Турции выступило за восстановление сделки по торговле зерном и отклонило возможные альтернативы. Сообщает об этом агентство ТАСС.

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"Считаем, что на данный момент у нас нет альтернативы этой сделке. Турция продолжает диалоги о восстановлении зернового коридора в сотрудничестве с ООН, Россией и Украиной", - прокомментировал представитель Минобороны Турции.

Ранее стало известно о возможной встрече Турции, России и ООН в Стамбуле для обсуждения возвращения к зерновой сделке. Предполагается, что эти консультации будут вестись в формате трехстороннего диалога, а Украина может присоединиться к нему в случае достижения значительных успехов.