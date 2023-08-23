Над Черным морем заметили рекордное количество самолетов-разведчиков

Над Черным морем и над территорией Румынии зафиксировано уникальное сосредоточение воздушных разведывательных средств, как сообщает румынское издание Adevarul.

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В публикации подчеркивается, что активные полеты воздушных судов и беспилотников с целью сбора разведывательной информации стали обыденным делом в данном регионе. Однако в последний период наблюдается рекордное увеличение их количества. Прежде всего, выделены два самолета раннего предупреждения и управления Boeing E-3 Sentry, а также воздушное судно Boeing KC-135R Stratotanker, предназначенное для топливозаправки.

Также находятся на патрулировании района Lockheed EP-3E Aries II, принадлежащий ВМС США, и, согласно Adevarul, гражданский самолет Bombardier Challenger 650 ARTEMIS, который на самом деле оборудован системами радиоэлектронной разведки для перехвата радиосообщений.

Кроме упомянутых, также отмечены реактивные беспилотные аппараты Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, оснащенные радарами для широкомасштабного мониторинга.

Ранее ВКС РФ регистрировали полеты беспилотников MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar, выполняющих разведывательные миссии вблизи Крымского полуострова. Для подавления потенциальных радиотехнических угроз и предотвращения нарушений государственной границы были задействованы истребители.