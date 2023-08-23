Президент Португалии Ребелу де Соуза впервые прибыл с визитом в Киев
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Президент Португалии, Марселу Ребелу де Соуза, впервые совершил официальный визит в Киев. Главная цель этой поездки заключалась в участии в торжествах, посвященных Дню независимости Украины, который отмечается 24 августа. В дополнение к этому важному мероприятию, глава Португалии также активно участвовал в саммите "Крымская платформа", где обсуждались актуальные вопросы.
"Мы поддерживаем Украину во всех областях, которые имеют для нее существенное значение. То, что сейчас важно для Украины, также важно и для Португалии", - подчеркнул президент Ребелу де Соуза во время своего визита.
Следует отметить, что визит высокопоставленного государственного деятеля в Украину был организован с большой долей секретности. До своего прибытия в Киев, Марселу Ребелу де Соуза посетил Варшаву, где намекал о своих намерениях посетить Украину в будущем.
По предварительным данным, Португалия выразила намерение присоединиться к коалиции, оказывающей помощь в обучении украинских пилотов, в особенности на истребителях F-16. Министр обороны Украины, Алексей Резников, также подчеркнул, что есть возможность включения в программу и других видов военной авиации.
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