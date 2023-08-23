Турция в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций (ООН) активно разрабатывает конкретные предложения, предназначенные для России в контексте зерновой сделки. Однако следует отметить, что на пути достижения соглашения остаются определенные сложности, связанные с вопросами банковской сферы. Эту информацию распространило информационное агентство РИА Новости, ссылаясь на источник, активно участвующий в переговорах.

Согласно этому источнику, в настоящий момент представители Турции и ООН активно разрабатывают предложения, однако полная договоренность пока не достигнута. Проблемы, в частности, касаются банковских вопросов. Переговоры продолжаются, и стороны продолжают обсуждать возможные решения.

Ранее издание Yeni Safak из Турции, ссылаясь на свой источник в администрации президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщило, что альтернативные маршруты зерновой торговли без участия России не считаются целесообразными. В результате переговоров был достигнут значительный прогресс по данному вопросу.