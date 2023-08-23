Салливан допустил поддержку Конгрессом запроса Байдена о выделении средств Киеву
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Советник президента США по национальной безопасности, Джейк Салливан, выразил уверенность в том, что законодательное собрание США одобрит запрос американского президента Джо Байдена о предоставлении дополнительных финансовых ресурсов Украине, включая средства для поддержки оборонных потребностей. Информацию приводит агентство РИА Новости.
"Несмотря на иногда слышимые критические точки зрения, мы уверены, что в центре внимания остается прочная двухпартийная поддержка нашей стратегии в отношении Украины", - отметил чиновник.
Салливан подчеркнул, что большинство представителей как Республиканской, так и Демократической партий поддерживают намеченные действия Вашингтона в этом направлении.
Как известно, ранее Джо Байден обратился к Конгрессу с запросом о выделении дополнительных 24 миллиардов долларов на оказание помощи Украине. Предполагается, что эти средства будут направлены на финансовую, гуманитарную и военную поддержку Киева.
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