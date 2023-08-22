Глава Еврокомиссии прокомментировала встречу с Зеленским

После встречи Главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с Президентом Украины Владимиром Зеленским было объявлено о намерении продолжать предоставлять поддержку Украине. В сообщении, опубликованном на платформе Х (бывший Twitter), фон дер Ляйен выразила важность этого обязательства.

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В ходе встречи стали объектом обсуждения вопросы, связанные с перспективами интеграции Украины в Европейский союз и усиленной поддержкой в условиях текущего конфликта с Россией. Фон дер Ляйен также подтвердила свое намерение продолжать оказывать помощь Киеву и способствовать активному продвижению украинского зерна на европейские рынки.

Заранее была раскрыта информация о возможных санкциях, которые некоторые страны Евросоюза могут применить в отношении Польши, если та откажется от импорта украинских зерновых культур. В случае отсутствия продления ЕС запрета на импорт украинского зерна, Польша выразила намерение ввести односторонние ограничения, что нарушает законодательство Евросоюза.