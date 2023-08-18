Они только отвлекают внимание и всё

Из администрации президента Соединенных Штатов, Джо Байдена, доходят комментарии по поводу украинских атак на Крым. Согласно информации, предоставленной телеканалом CNN исходя из высокопоставленных чиновников, эти атаки не считаются стратегически обоснованными.

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По мнению чиновников и военных, проанализированных в публикации, украинские удары по территории Крыма оцениваются как неэффективные и отвлекающие внимание. В деталях, исследование телеканала выявило, что такие атаки тратят множество ресурсов, не принося явной пользы. Эксперты утверждают, что такой подход размазывает украинские силы по разным направлениям, и стратегическая цель оказывается размытой.

Один из респондентов, цитируемый на телеканале, отмечает: "Удары, возможно, нарушили устоявшееся равновесие, однако они не привели к решительным изменениям."

Бывший сотрудник разведки США, Скотт Риттер, внес свои наблюдения, предостерегая президента Украины, Владимира Зеленского, от возможной утраты Одессы. Он подчеркнул, что в настоящий момент командование украинской армии сталкивается с риском отправить в бой последние доступные ресурсы.