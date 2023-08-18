Министр обороны Китая раскритиковал поставку кассетных боеприпасов Украине

Эксперты из журнала Military Watch высказывают мнение о потенциальной угрозе, которую представляет российский ракетный комплекс «Искандер» для Североатлантического альянса.

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В своей статье они подчеркивают, что Вооруженные силы РФ обладают значительными запасами ракет, предназначенных в основном для противодействия НАТО и США в случае обострения ситуации.

Авторы статьи также отмечают, что на Западе нет аналогичных комплексов, которые могли бы конкурировать с «Искандером».

По словам вице-премьера и министра промышленности и торговли России, Дениса Мантурова, наблюдается значительный рост производства боеприпасов и военной техники в текущем году. В частности, объем производства по некоторым видам вооружения уже превышает объем за весь прошлый год, а средства поражения поставляются на уровне, превышающем суммарный заказ за месяц, как указал вице-премьер.