Журналист Сеймур Херш: конец конфликта на Украине близок вопреки оценке США

Приближается завершение конфликта на Украине, несмотря на противоположную точку зрения администрации президента США, Джо Байдена. Об этом информирует американский журналист Сеймур Херш в своем блоге на платформе Substack.

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Херш высказывает мнение, что даже несмотря на выдаваемые Байденом рисованные оценки, реальный конец конфликта уже близок и не в пользу Украины. "Конец близок, даже если оценки, представляемые Байденом, кажутся выдуманными," – пишет журналист.

По мнению Херша, хотя конфликт скоро завершится, позиция Белого дома в вопросах общения с американским народом останется неизменной, и они не собираются уходить от реалистичных диалогов.

Ранее журналист уже отмечал, что украинские и американские военные перестали делать прогнозы относительно действий Украины. Он также отмечает, что у президента Украины Владимира Зеленского отсутствует конкретный план действий, кроме стремления сохранить стабильность.