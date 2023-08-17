С чего начинали к тому и вернулись

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) объявило о возможной военной интервенции в Нигере в случае неудачи дипломатического урегулирования текущей ситуации. В попытке принести стабильность в регион, комиссар сообщества по политическим вопросам, миру и безопасности, Абдель-Фатау Муса, подчеркнул, что ЭКОВАС готова отправить свои силы, технику и ресурсы для восстановления конституционного порядка в Нигере. Он также выразил готовность к сотрудничеству с другими демократическими партнерами, которые желают поддержать эту инициативу.

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Представитель ЭКОВАС подчеркнул, что в случае необходимости военные и гражданские силы Западной Африки готовы ответить на вызов. Он привел примеры успешных развертываний сил ЭКОВАС в Гамбии и Либерии, что подчеркивает их опыт и способность эффективно справляться с подобными ситуациями.

Ранее было объявлено о начале подготовки к военной интервенции в Нигере. Один из инициаторов, Амсар Бако, подчеркнул важность готовности к этой возможности, вне зависимости от времени её наступления.