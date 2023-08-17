CША ведут переговоры с Турцией и Украиной о расширении маршрутов для вывоза зерна

Турция заявила о своей готовности обеспечить безопасность судов, перевозящих зерно из украинских портов и проходящих через ключевые морские проливы - Босфор и Дарданеллы. Об этом информирует информационное агентство ТАСС, ссылаясь на материалы телеканала Haber Global.

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По данным источника в Министерстве национальной обороны Турции, на данный момент ни одно судно с украинским зерном не начало свой путь из портов Украины. Тем не менее, в случае отправления таких судов, гарантируется их безопасный проход через проливы.

Следует отметить, что Соединенные Штаты Америки в настоящее время находятся в процессе переговоров с Турцией и Украиной с целью обсудить возможные меры по расширению маршрутов для вывоза зерна. Согласно этому плану, экспорт зерна может увеличиться до четырех миллионов тонн в месяц. Основной маршрут предполагается через реку Дунай, и значительная часть зерна будет направлена через Черное море к портам в Румынии и другим странам.