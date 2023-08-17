После остановки турецкого корабля стало ясно что Россия не шутит

Высокая вероятность инцидентов между НАТО и Россией в Черном море вызывает обеспокоенность. Такой вывод сделал опытный аналитик и бывший командующий армией Нидерландов, генерал Март де Круиф, в интервью BNR.

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Генерал подчеркнул, что в настоящее время обе стороны делают ставку на напряжение, и три страны альянса НАТО – Турция, Румыния и Болгария – находятся на берегах Черного моря. Он предупредил о риске возникновения инцидентов, подчеркивая, что ситуация требует непрерывного наблюдения.

Помимо этого, генерал дал свою оценку ходу контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его мнению, хотя Киев добивается некоторых успехов, украинская оборона остается хрупкой. ВСУ вынуждены действовать осторожно, учитывая свои ограниченные ресурсы, в то время как Россия продолжает активные операции, включая наступление на севере под Купянском.

Ранее стало известно, что страны НАТО рассчитывали на сильную поддержку при контрнаступлении ВСУ. Однако ожидания не оправдались, и действия украинских военных столкнулись с трудностями. Американский офицер, участвовавший в подготовке украинских вооруженных сил, отметил, что неудачи вызвали разногласия и обвинения между сторонами конфликта.