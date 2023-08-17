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Россиянина в Дании осудили на три года тюрьмы за мошенничество на 3,5 миллиарда долларов

В Дании россиянина приговорили к тюрьме за мошенничество
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В результате судебного процесса в Дании был вынесен приговор 53-летнему гражданину России, осужденному за совершение мошенничества с использованием фальшивых документов на сумму 3,5 миллиарда долларов. Согласно информации агентства Reuters, мужчину задержали в октябре 2022 года, когда он представился сотрудникам Национального банка Дании представителем инвестиционной компании и предоставил поддельные документы.

Следствие установило, что осужденный россиянин пытался осуществить мошеннические действия на сумму 3,5 миллиарда долларов, направленные против Национального банка Дании. Суд пришел к согласию с мнением прокуроров, что подтвердило назначение наказания.

Этот случай подчеркивает актуальность проблемы мошенничества среди мировых финансовых структур. В то же время, ранее проведенное расследование специальной комиссии Европарламента выявило, что украинский бюджет периодически терпит убытки в размере более 750 миллионов евро из-за масштабных налоговых мошеннических схем, организованных крупными местными бизнесами. Основной аспект данной схемы связан с незаконным экспортом железной руды.

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