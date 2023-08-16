Посла ФРГ призвали отказаться от русофобии
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Российское Министерство иностранных дел выразило призыв Германии пересмотреть свою антироссийскую политику и воздержаться от дальнейших действий, которые могут подорвать долголетние взаимовыгодные отношения между двумя странами.
В официальном заявлении, опубликованном на сайте министерства, говорится, что антироссийская стратегия Германии может иметь негативное воздействие на торгово-экономические связи, дипломатические отношения и контакты между гражданами. Особое внимание уделено военной поддержке Украины немецкими властями и инцидентам с арестами автомобилей российских туристов на границе.
"Мы призываем Германию проявить понимание и уважение к нашим национальным интересам. Дальнейшие шаги будут зависеть от готовности Германии пересмотреть свою позицию", - заявлено в документе.
Ранее Сергей Нечаев, посол России в Германии, отметил, что Германия перешла "красные линии", нарушив свои собственные запреты на поставки оружия в зоны конфликта. Ответное поведение России будет строиться на учете национальных интересов и готовности Германии к диалогу.
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