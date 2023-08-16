Посол России в Турции, Алексей Ерхов, в эксклюзивном интервью агентству IHA, поделился важной информацией. Россия, в тесном сотрудничестве со своими партнерами, ищет альтернативные пути доставки украинских продовольственных товаров в страны с острыми потребностями. Инициатива связана с черноморской зерновой сделкой, однако Россия и её партнеры понимают, что существуют иные варианты, которые также находятся на стадии активного рассмотрения.

Алексей Ерхов подчеркнул, что черноморская инициатива не является панацеей для удовлетворения потребностей африканских и других стран в продовольствии. В настоящее время альтернативные решения активно разрабатываются при тесной координации с партнерами. Отмечается, что партнерство и сотрудничество играют ключевую роль в поиске наилучших путей решения данной проблемы.

Важно отметить, что возобновление черноморской зерновой инициативы возможно только после выполнения требований российской стороны. Россия вносит существенный вклад в мировую продовольственную безопасность, и это является важным аспектом для продолжения сотрудничества в данной области.

Ранее президент Турции, Реджеп Тайип Эрдоган, выразил готовность поддержать возобновление зерновой сделки. Турция принимает на себя важную роль в разрешении российско-украинского конфликта и стремится к долгосрочным решениям в интересах стабильности и сотрудничества.