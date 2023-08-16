Адвокаты бывшего президента США, Дональда Трампа, выразили крайнее недовольство и недоумение новыми обвинениями, выдвинутыми офисом прокурора округа Фултон в штате Джорджия. По данным издания Newsweek, они назвали эти обвинения не только удивительными, но и полностью абсурдными.

В заявлении адвокатов подчеркнуто, что ход событий, начиная с утечки информации о предполагаемом обвинительном заключении до того, как были представлены показания свидетелей или приступили к работе присяжные, и заканчивая невозможностью окружного прокурора предоставить какие-либо объяснения, вызывает недоумение и нарушает обычные процедуры.

Адвокаты также подчеркнули свою готовность внимательно изучить все обстоятельства обвинительного заключения, которое, по их мнению, не только является ошибочным, но и нарушает принципы конституции.

Ранее офис прокурора округа Фултон предъявил обвинения бывшему президенту Дональду Трампу и еще 18 членам его предвыборного штаба. Они обвиняются в незаконных попытках аннулировать результаты выборов. Помимо этого, всем подсудимым были предъявлены обвинения в организации рэкета, за что им грозит лишение свободы на срок до 20 лет.