реклама
Бывший глава генштаба Чехии, генерал Иржи Шедива, анализируя ход контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), выделил ключевые недоработки. Он подчеркнул, что наступательные операции, проводимые ВСУ одновременно в трех направлениях, и недостаточная подготовка личного состава стали главными ошибками.
реклама
Генерал Шедива также высказал мнение, что Бахмут (Артемовск) мог бы быть использован как средство для "обманного удара", призванного отвлечь российскую оборону и создать условия для успешного контрнаступления ВСУ на других направлениях.
Касаясь начала контрнаступления ВСУ, замечено, что оно произошло досрочно из-за усталости доноров. The Guardian отметил, что это связано с психологическим состоянием украинского командования. Хотя текущий исход контрнаступления не соответствует ожиданиям западных стран и графикам Киева, эксперты призывают воздержаться от суждений о его провале на данном этапе.