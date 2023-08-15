Чешский генерал Шедивы: ВСУ ведут контрнаступление сразу на трех направлениях

Бывший глава генштаба Чехии, генерал Иржи Шедива, анализируя ход контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), выделил ключевые недоработки. Он подчеркнул, что наступательные операции, проводимые ВСУ одновременно в трех направлениях, и недостаточная подготовка личного состава стали главными ошибками.

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Генерал Шедива также высказал мнение, что Бахмут (Артемовск) мог бы быть использован как средство для "обманного удара", призванного отвлечь российскую оборону и создать условия для успешного контрнаступления ВСУ на других направлениях.

Касаясь начала контрнаступления ВСУ, замечено, что оно произошло досрочно из-за усталости доноров. The Guardian отметил, что это связано с психологическим состоянием украинского командования. Хотя текущий исход контрнаступления не соответствует ожиданиям западных стран и графикам Киева, эксперты призывают воздержаться от суждений о его провале на данном этапе.