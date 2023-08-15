В США наблюдается выраженное отчуждение властей от реальности и глобальных динамик. Сергей Нарышкин, директор Российской Службы Внешней Разведки (СВР), на XI Московской конференции по международной безопасности высветил основной тренд Вашингтона. Он выразил мнение о том, что американская элита находится в своем ограниченном "ирисовом мире", где Соединенные Штаты воспринимают себя как единственных господствующих на мировой арене с прерогативой надзора и наказания других наций.

Нарышкин также подчеркнул, что на практике США стали формой гегемонии, стремящейся заставить других действовать в соответствии с их риторикой, даже если они сами в это не верят и это не соответствует реальным событиям. Такой диссонанс между заявляемыми ценностями и фактическими поступками американской элиты создает негармоничную картину.

По словам Нарышкина, в начале июля американские власти передали террористической группировке "Исламское государство" в Сирии ракеты с ядовитыми веществами. Это, по его мнению, свидетельствует о том, что США могут использовать химическое оружие как инструмент провокации для дискредитации республики. Информация СВР указывает на то, что такие методы уже были практикованы в мае 2023 года в сирийской провинции Идлиб.