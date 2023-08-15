Лавров заявил, что Запад игнорирует сигналы об опасности передачи Украине оружия
реклама
Глава Министерства Иностранных Дел России, Сергей Лавров, выразил обеспокоенность в связи с тем, что Запад недостаточно оценивает риски, связанные с поставкой оружия в Украину. Он заявил, что подобные инициативы подвергаются использованию в пропагандистских целях, что искажает объективную картину событий.
Лавров выразил мнение о том, что США, НАТО и Европейский союз активно поддерживают Украину, предоставляя ей оружие, считая это неотъемлемой частью своей стратегии по сдерживанию России. Этот подход, по его мнению, только усугубляет конфликт и способствует распространению оружия в мировом масштабе.
Кроме того, ранее были высказаны обвинения в адрес Украины в использовании полученного оружия против мирных жителей. Особое внимание было уделено продукции Военно-Промышленного Комплекса США, на что указал посол России в Вашингтоне, Анатолий Антонов. Это вызвало дополнительные вопросы о том, каким образом эта ситуация будет разрешена в будущем.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила