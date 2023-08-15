Глава Министерства Иностранных Дел России, Сергей Лавров, выразил обеспокоенность в связи с тем, что Запад недостаточно оценивает риски, связанные с поставкой оружия в Украину. Он заявил, что подобные инициативы подвергаются использованию в пропагандистских целях, что искажает объективную картину событий.

Лавров выразил мнение о том, что США, НАТО и Европейский союз активно поддерживают Украину, предоставляя ей оружие, считая это неотъемлемой частью своей стратегии по сдерживанию России. Этот подход, по его мнению, только усугубляет конфликт и способствует распространению оружия в мировом масштабе.

Кроме того, ранее были высказаны обвинения в адрес Украины в использовании полученного оружия против мирных жителей. Особое внимание было уделено продукции Военно-Промышленного Комплекса США, на что указал посол России в Вашингтоне, Анатолий Антонов. Это вызвало дополнительные вопросы о том, каким образом эта ситуация будет разрешена в будущем.