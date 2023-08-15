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Минобороны КНР: военные отношения с Россией не направлены против третьих стран

В Китае разъяснили отношения с Россией в военной сфере
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В Китае подчеркнули характер отношений с Россией в сфере обороны, и сообщение об этом поступило через информационное агентство РИА Новости, ссылаясь на Ли Шанфу, министра обороны Китайской Народной Республики.

Глава ведомства подчеркнул, что сотрудничество между Китаем и Россией в военной области служит образцом для других стран. Он особо выделил аспекты такого сотрудничества как отсутствие антагонизма, союзничество и отсутствие направленности против третьих государств.

Ли Шанфу подчеркнул, что взаимоотношения между Китаем и Россией представляют собой всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие, вступившие в новую эпоху и продолжающие развиваться на благо обеих сторон.

Предварительно представитель Министерства обороны Китайской Народной Республики Тань Кэфэй поделился, что армия Китая полностью готова к сотрудничеству с Вооруженными силами России с целью обеспечения глобального мира и безопасности. Он также отметил, что страны планируют улучшить стратегическую координацию и регулярно проводить совместные военные учения, а также совместное патрулирование на море и в воздушном пространстве.

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