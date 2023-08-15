Искусственный интеллект (ИИ) давно применяется в российских системах вооружений

Искусственный интеллект (ИИ) находит широкое применение в российских системах вооружений. В числе их примеров – ракеты «Гранит», способные самостоятельно выбирать цели и распределять их между собой. Также стоит выделить беспилотный аппарат «Охотник», который в случае потери связи с оператором способен автоматически возвращаться на базу.

реклама

Подводные лодки проекта 949, аналогичные «Курску», вооружены ракетными комплексами «Гранит». При запуске эти ракеты координируют свои действия, летя в строю и эффективно разделяя задачи, например, направляясь на авианосцы, крейсеры или эсминцы. Это пример внедрения ИИ в военных целях, подчеркивает эксперт Виктор Литовкин.

Наряду с этим существуют и другие примеры применения ИИ. Беспилотный аппарат «Охотник» способен автоматически вернуться на базу, если потеряет связь с оператором. Роботы с ИИ могут проводить разминирование объектов без постоянных указаний от оператора, поддерживая при этом визуальную связь.

Важно осознавать, что ИИ является продуктом человеческого творчества и программирования. Машины с ИИ действуют в рамках заранее заданных параметров, их действия обусловлены человеческим вмешательством. В связи с этим, не стоит рассчитывать на автоматическую военную борьбу без участия человека, предостерегает Литовкин.

Ранее стало известно, что российский беспилотный аппарат FPV-дрон «Овод» получил систему самонаведения на основе нейросети. Это позволяет ему атаковать цели – как статические, так и динамические – без участия человека. Показатель точности при этом составляет около 90 процентов.