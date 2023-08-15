Конгрессмен Маккарти: Байден использует правительство как оружие против Трампа

Кевин Маккарти, спикер Палаты Представителей, выразил свою озабоченность по поводу ситуации, связанной с президентом США Джо Байденом и бывшим президентом Дональдом Трампом. Маккарти высказал мнение, что Джо Байден использует полномочия своего правительства с целью дискредитировать и навредить политической репутации Дональда Трампа. Он утверждает, что это связано с желанием повлиять на предстоящие президентские выборы, запланированные на 2024 год.

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Спикер Палаты Представителей также подчеркнул, что Дональд Трамп остается главным конкурентом Джо Байдена в борьбе за высший пост в государстве. Маккарти также указал на пример радикального окружного прокурора в Джорджии, который, по его мнению, также использует нападки на бывшего президента в качестве инструмента для продвижения собственной политической карьеры.

Согласно высказыванию Маккарти, общество не остается равнодушным к таким действиям. Он называет этот процесс "отчаянной бутафорией", подразумевая, что люди осознают подлинные мотивы и цели стоящие за подобными обвинениями и атаками.

Относительно Дональда Трампа было предъявлено четвертое уголовное дело, связанное с предполагаемыми незаконными действиями в рамках выборов 2020 года. Офис прокурора округа Фултон в Джорджии выдвинул обвинения не только против Дональда Трампа, но и против 18 членов его предвыборного штаба, заявляя, что они попытались незаконно повлиять на результаты выборов.