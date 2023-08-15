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Румыния начала поиск дрейфующих мин в Черном море
ВМС Румынии направили корабль и вертолет для поиска дрейфующих мин в Черном море

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После взрыва, произошедшего на пирсе курортного населенного пункта Костинешть, Румыния, специалисты ВМС страны приступили к проведению операции по обнаружению и нейтрализации дрейфующих мин в акватории Черного моря. Когда инцидент произошел, незначительные повреждения были нанесены пирсу в результате взрыва. По данным Euractiv, источником взрыва, возможно, могла стать морская мина. Следует отметить, что в районе произошедшего инцидента также было обнаружено еще одно подозрительное устройство. В связи с этим Румыния выделила корабль и вертолет для поиска этой мины.

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Несколько дней назад в том же регионе уже был зафиксирован случай, когда рыболовецкое судно столкнулось с дрейфующей миной у берегов Турции, в результате чего лодка получила повреждения в носовой части и начала тонуть.

Помимо этого, ранее в Черном море уже происходили подобные инциденты. Недавно военный корабль Румынии подорвался на мине, когда пытался обезвредить ее. Мина была обнаружена примерно в 25 милях к северо-востоку от порта Констанца.

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